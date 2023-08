Stand: 16.08.2023 09:16 Uhr Dachstuhl von Kita brennt komplett ab - Ursache ermittelt

Den Dachstuhl-Brand in einer Kindertagesstätte in Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) hat offenbar ein technischer Defekt im Stromnetz ausgelöst. Das teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mit. In der Nacht zu Samstag war der Dachstuhl der Kita vollständig ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf 250.000 Euro geschätzt. Das Gebäude ist vorerst nicht mehr nutzbar. Die Kinder müssten in der Zwischenzeit anderweitig untergebracht werden. In dieser Woche habe man den Eltern aber absagen müssen, so eine Sprecherin der Stadt Buchholz. In dem Gebäude haben zwei Tagesmütter zehn Kinder betreut.

VIDEO: Rund 250.000 Euro Schaden bei Feuer in Kita in Buchholz (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 16.08.2023 | 08:30 Uhr