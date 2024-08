Dachstuhl brennt in Lüneburger Altstadt - ein Mann stirbt

Stand: 18.08.2024 10:59 Uhr

In der Lüneburger Altstadt ist am Sonntag bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus ein Mann gestorben. Bei dem Toten handelt es sich offenbar um einen der Bewohner der Dachgeschosswohnung.