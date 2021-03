Stand: 05.03.2021 14:30 Uhr DRK räumt Altkleidercontainer im Landkreis Uelzen ab

Der Uelzener Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) wird 12 der 15 Altkleidercontainer im Landkreis abräumen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Grund dafür ist nach Angaben des Vorstandsvorsitzenden Tim Meierhoff, dass in und an den Containern zuletzt immer häufiger Müll entsorgt worden sei. Teppichreste, elektrische Geräte und sogar Säcke mit altem Brot seien dabei gewesen. Dieser habe dann durch Fachfirmen entsorgt werden müssen, wodurch hohe Kosten entstanden seien, so Meierhoff. Deshalb stehen jetzt nur noch drei Container zur Verfügung.

