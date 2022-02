Stand: 11.02.2022 21:42 Uhr Corona trifft Metronom-Belegschaft: Züge fallen aus

Die aktuelle Corona-Welle wirkt sich auf den Bahnverkehr in Niedersachsen aus: Der private Bahnbetreiber Metronom rechnet damit, dass am Wochenende Züge ausfallen. Das Unternehmen teilte mit, dass es zahlreiche Corona-Infektions- und Quarantäne-Fälle in der Belegschaft gibt. Welche Verbindungen betroffen sind, könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden, hieß es am Freitagabend. Reisende werden gebeten, sich vor Fahrtantritt auf der Website oder über die App zu informieren.

