Stand: 25.09.2020 08:11 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona in Kirchengemeinde: Weitere Fälle erwartet

Im Landkreis Rotenburg ist die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen zuletzt wieder angestiegen. Eine entscheidende Rolle spielt dabei offenbar ein Ausbruch in einer christlichen Glaubensgemeinschaft in Westertimke bei Tarmstedt. 26 der aktuell 36 bestätigten Infektionen im Landkreis stünden damit in Zusammenhang, sagte ein Sprecher des Landkreises am Donnerstag. Vom Ausbruch sind auch vier Kitas und fünf Schulen betroffen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Etwa 320 Menschen sind demnach mittlerweile in Quarantäne - doppelt so viele wie noch am Vortag. Der Landkreis geht davon aus, dass die Zahlen heute weiter steigen. Zahlreiche Testergebnisse lägen noch nicht vor, sagte ein Sprecher.

Infektionen verzögert gemeldet: Kreis prüft Bußgeld

Das Gesundheitsamt führt den Anstieg auf mehrere Gottesdienste in der Gemeinde zurück, bei denen auch gesungen wurde. Als die ersten Fälle auftraten, wurde das Gesundheitsamt nach Angaben eines Kreissprechers erst verzögert informiert. Das Infektionsgeschehen sei dadurch nun sehr dynamisch, hieß es. Jegliche Treffen seien untersagt worden. Zudem prüft der Landkreis, ob ein Bußgeldverfahren eingeleitet wird. Neben der verspäteten Meldung über Infektionen seien auch die erfassten Kontaktdaten der Gottesdienstbesucher nur verzögert übermittelt worden.

Kirchengemeinde weist Vorwürfe zurück

Ein Mitglied der Gemeinde wies diese Vorwürfe auf Nachfrage von NDR 1 Niedersachsen zurück. Man habe sich zeitnah beim Gesundheitsamt gemeldet und sämtliche Besucherlisten ausgehändigt. Auch habe man sich bei den Gottesdiensten an der Niedersächsischen Corona-Verordnung orientiert und sich so gut wie möglich daran gehalten. Ein Gesangsverbot sei dort nicht erkennbar gewesen, sagte das Gemeindemitglied.

Landkreis Rotenburg: Höchstwerte im August

Der Landkreis Rotenburg ist nach eigenen Angaben im bundesweiten Vergleich bislang relativ milde durch die Pandemie gekommen. Nach einem ersten Anstieg Anfang April war das Infektionsgeschehen demnach im Landkreis fast vollständig zum Erliegen gekommen. Im August gingen die Zahlen dagegen deutlich nach oben. Als Haupttreiber gelten Reiserückkehrer sowie der Ausbruch in einem Ikea-Logistikzentrum in Elsdorf.

Mehrere Corona-Ausbrüche in Kirchengemeinden

In den vergangenen Monaten war es bundesweit wiederholt in Kirchengemeinden zu Corona-Ausbrüchen gekommen. So wurden im Juni in Bremerhaven und im angrenzenden Landkreis Cuxhaven deutlich mehr als 100 Mitglieder einer evangelischen Pfingstgemeinde positiv getestet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.09.2020 | 08:00 Uhr