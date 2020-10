Stand: 13.10.2020 11:48 Uhr Corona in Altenheim: Vier weitere Tote in Neu Wulmstorf

In Neu Wulmstorf sind in der vergangenen Woche vier Bewohner eines Alten- und Pflegeheims nach einer Corona-Infektion gestorben. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, seien die Verstorbenen zwischen 80 und 93 Jahre alt gewesen. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle in dem Heim im Landkreis Harburg laut "Kreiszeitung" auf sieben.

Mindestens 56 Infizierte in dem Seniorenheim

Ende September war es in dem Alten- und Pflegeheim zu einem größeren Infektionsgeschehen gekommen. Es sollen sich 46 von 124 Bewohnern sowie zehn Beschäftigte mit Corona angesteckt haben. Anfangs war das Virus nur bei einer Seniorin in einer Klinik festgestellt worden. Daraufhin seien alle Bewohner und Mitarbeiter getestet worden. Der Betrieb läuft inzwischen weiter - Besuche sind nicht erlaubt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 13.10.2020 | 13:30 Uhr