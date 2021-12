Stand: 06.12.2021 13:09 Uhr Corona: Zentrale Impfstelle im Landkreis Uelzen eröffnet

Im Kampf gegen das Coronavirus hat der Landkreis Uelzen am Montag wieder eine zentrale Impfstelle in der Kreisstadt. Mehr als 800 buchbare Termine waren am Sonnabend innerhalb von Minuten vergeben. Der Landkreis will nun zunächst abwarten, wie zuverlässig der Impfstoff in den kommenden Tagen geliefert wird und dann weitere Termine ab Mitte Dezember freischalten. Darüber hinaus gibt es weitere mobile Angebote im Kreis Uelzen und den anderen Regionen in Nord-Ost Niedersachsen, die ohne festen Termin besucht werden können. Weitere Informationen finden Sie hier.

Weitere Informationen Corona: Wo kann man sich in Niedersachsen impfen lassen? Viele Landkreise bieten derzeit Sonder-Impfaktionen mit mobilen Teams an. Einzelheiten finden Sie in unserer Übersicht. mehr

