Corona-Verdacht stoppt Einführungswoche an Leuphana-Uni

An der Leuphana-Universität in Lüneburg müssen die Erstsemester wegen eines Corona-Verdachts vorsorglich zu Hause bleiben. Das geht aus einer internen Mail der Universität hervor, die dem NDR vorliegt. Grund sei eine Party, die am Donnerstagabend von Studierenden auch höherer Semester im Lüneburger Kurpark gefeiert wurde.

Vorsichtsmaßnahme wegen eines Corona-Risikokontakts

Auf der Feier habe es einen Corona-Risikokontakt gegeben, der von der Universitäts-Spitze sehr ernst genommen werde, heißt es. Das offizielle Programm für die Erstsemester soll daher erst in der kommenden Woche fortgesetzt werden. Das digitale Lernen werde allerdings nicht verschoben. Insgesamt rund 1.400 Personen beginnen in diesem Semester an der Leuphana-Universität ihr Studium.

