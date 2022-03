Stand: 08.03.2022 07:34 Uhr Corona-Testzentrum in Zeven darf wieder öffnen

Ein Corona-Testzentrum in Zeven im Landkreis Rotenburg darf wieder öffnen. Das Zentrum musste in der vergangenen Woche den Betrieb zunächst einstellen. Bei Kontrollen hatten Gesundheitsamt und Polizei abgelaufene Tests gefunden. Die Polizei in Rotenburg teilte nun mit, dass die Betreiberin alle fehlenden Unterlagen nachgereicht habe, die sicherstellen, dass die verwendeten Tests auch genutzt werden können.

