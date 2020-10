Corona-Station: Im Klinikum Lüneburg sind alle Betten belegt Stand: 27.10.2020 11:43 Uhr Nach einem Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Lüneburg sind die Kapazitäten auf der Infektionsstation im Städtischen Klinikum ausgeschöpft. Jetzt sollen fünf Intensivplätze geschaffen werden.

Laut Landesvorgabe musste das Krankenhaus bislang lediglich sechs Betten sowie ein Intensivbett für Corona-Patienten vorhalten, berichtet die "Lüneburger Landeszeitung" (LZ). Nun muss das Klinikum nachjustieren. "In einem ersten Schritt erweitern wir die Station um fünf Intensivplätze", sagte der Ärztliche Direktor Torsten Kucharzik der Zeitung. Die dafür notwendigen baulichen Veränderungen seien minimal. In einem nächsten Schritt könnten noch einmal 14 Betten für Corona-Patienten bereitgestellt werden.

Landkreis Lüneburg: Höchste Inzidenz seit Pandemie-Beginn

Im Landkreis Lüneburg hatte die Inzidenz am Montag mit 19 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche ihren höchsten Wert seit Beginn der Pandemie erreicht. Acht neue Fälle waren hinzugekommen. Am Dienstag meldete der Landkreis keine weiteren neuen Fälle. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag bei 15,7. Einen größeren Ausbruch hatte es laut LZ in der Lüneburger Seniorenresidenz GBS gegeben. Sieben Senioren und ein Mitarbeiter seien an Corona erkrankt, zahlreiche weitere Tests standen am Montag noch aus. Sechs der betroffenen Senioren werden im Städtische Klinikum behandelt.

