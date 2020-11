Stand: 02.11.2020 20:39 Uhr Corona-Schließungen: Unternehmer ziehen vor das OVG

Seit Montag gelten für mindestens einen Monat neue, weitreichende Maßnahmen in der Corona-Krise zur Eindämmung der Pandemie. Kontakte werden auf ein Minimum eingeschränkt,. Restaurants, Bars und Kneipen, Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen, Kinos, Freizeitparks, Tierparks, Saunen, Fitnessstudios, Schwimmbäder und ähnliche Einrichtungen sind geschlossen oder Veranstaltungen abgesagt. Das sorgte schon bei der Bekanntgabe in der vergangenen Woche für Ärger bei den Betroffenen in Niedersachsen. Erste ziehen jetzt vor Gericht. In Niedersachsen haben sich bis zum Nachmittag Gastronomiebetriebe, Tattoo- und Piercingstudios, ein Kosmetikstudio, ein Schwimmbad, eine Spielhalle und ein Wettannahmebüro ans Oberverwaltungsgericht in Lüneburg gewandt, wie eine Sprecherin mitteilte. Das Land hat bis Mittwoch Zeit für eine Stellungnahme. Zuletzt waren Klagen gegen Beherbergungsverbote und Sperrstunden erfolgreich.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.11.2020 | 06:00 Uhr