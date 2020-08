Stand: 16.08.2020 11:10 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona: Pflegeheim-Bewohner nicht infiziert

146 Bewohnerinnen und Bewohner eines Pflegeheims in Walsrode (Landkreis Heidekreis) sind negativ auf das Coronavirus getestet worden. Die Tests waren durchgeführt worden, weil am Donnerstag bekannt geworden war, dass sich drei Angestellte der Einrichtung infiziert hatten, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Demnach habe sich die Zahl der infizierten Angestellten allerdings auf vier erhöht. Diese und deren Kontaktpersonen befinden sich nun in Quarantäne. Für das betroffene Heim gilt weiterhin ein Besuchsverbot. Außerdem dürfen die Bewohner das Heim nicht verlassen. Die Bewohner sollen am Montag und Donnerstag nächster Woche noch einmal getestet werden.

