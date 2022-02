Stand: 01.02.2022 09:36 Uhr Corona: Omikron setzt Hausarztpraxen unter Druck

Die Omikron-Variante des Coronavirus erhöht den Druck auf die Hausarztpraxen in Nordostniedersachsen. Bei steigenden Inzidenzen kommt es auch in den Praxis-Teams immer wieder zu Corona-Fällen, woraufhin einige Praxen vorübergehend geschlossen werden müssen. Die Versorgung von Patientinnen und Patienten in der Region sei aber nicht gefährdet, sagte der Geschäftsführer der Geschäftsstelle der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN) in Lüneburg, Oliver Christoffers, im Gespräch mit dem NDR in Niedersachsen. Dass sich mehr Mitarbeitende in den letzten Monaten krankgemeldet haben, beobachtet auch Stephan Brune, niedergelassener Kardiologe in Stade und KVN-Bezirksstellen-Vorsitzender. Das liege aber nicht nur an Corona, sondern auch an der enormen Belastung, unter der die Praxisteams seit Beginn der Pandemie stünden. Seit Monaten machten die Mitarbeitenden Überstunden - sei es, um zu impfen oder um Patienten mit Corona-Symptomen außerhalb der normalen Praxiszeiten mittels PCR-Test zu testen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 01.02.2022 | 09:30 Uhr