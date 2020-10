Stand: 24.10.2020 08:51 Uhr Corona-Maßnahmen: Gegner demonstrieren in Lüneburg

Gegner der Corona-Maßnahmen haben für heute eine Demonstration in Lüneburg angekündigt. Die Polizei rechnet nach eigenen Angaben mit rund 70 Teilnehmern und ähnlich vielen Gegendemonstranten. Es habe in den vergangenen Wochen schon häufiger kleine Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen in der Stadt gegeben. Bisher ist es nach Angaben eines Polizeisprechers dabei immer friedlich geblieben. Am Nachmittag wollen die Demonstranten durch die Innenstadt ziehen und am Rathaus eine Ansprache halten.

