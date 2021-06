Stand: 30.06.2021 09:03 Uhr Corona: Lüneburg impft ab heute kostenlos in Kaltenmoor

Stadt und Landkreis Lüneburg starten heute eine mobile Impfaktion für zwei Hochhaus-Quartiere. Bis Sonnabend sind die Teams im Ökumenischen Gemeindezentrum St. Stephanus in Kaltenmoor. Ab Montag impfen sie die Menschen Am Weißen Turm. Für die Bürgerinnen und Bürgern stehen 1.400 Dosen AstraZeneca aus einem Sonderkontingent des Landes zur Verfügung. Das Impfangebot ist kostenlos und ohne Termin wahrnehmbar. Impfwillige sollten einen Lichtbildausweis und - falls vorhanden - einen Impfpass mitbringen. Dolmetscher würden bei Fragen, Orientierung und Aufklärung helfen. Laut Experten sind Menschen aus beengten Wohnverhältnissen besonders gefährdet, schwer an Corona zu erkranken. Mit der Aktion soll nun allen eine Impfung mit wenig Aufwand angeboten werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 30.06.2021 | 08:30 Uhr