Corona-Krise: Lüneburg will Leerstand bekämpfen

In der Corona-Krise haben viele Läden in den Innenstädten aufgebenen - auch in Lüneburg sind die Leerstände unübersehbar. Dort hat die Lüneburg Marketing-Gesellschaft nun ein Büro eröffnet, das gegensteuern soll. Drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen neue Lösungen für leerstehende Ladenlokale finden und die Geschäftsleute unterstützen, auch online tätig zu sein. Das neue Büro befindet sich in der Kuhstraße.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 27.05.2021 | 08:30 Uhr