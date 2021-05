Stand: 21.05.2021 11:55 Uhr Corona: Klinikum Lüneburg öffnet eingeschränkt für Besucher

Das Klinikum Lüneburg ist seit heute wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet - mit eingeschränkten Besuchszeiten. Das hat die Gesundheitsholding Lüneburg mitgeteilt. Danach können Patientinnen und Patienten in der Zeit von 15 bis 17 Uhr täglich von jeweils einer Person besucht werden. Der Aufenthalt im Klinikum sollte maximal eine Stunde dauern. Für eine Person zur Geburtsbegleitung, Eltern von Neugeborenen, Eltern und Sorgeberechtigte von Kindern in der Kinderklinik sowie enge Angehörige von Palliativpatienten gilt: Pro Patient darf täglich jeweils eine Person zu jeder Uhrzeit zu Besuch kommen. Alle Besucher sind verpflichtet, in allen Bereichen des Klinikums und während ihres gesamten Aufenthaltes einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 21.05.2021 | 06:30 Uhr