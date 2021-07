Stand: 23.07.2021 07:55 Uhr Corona-Inzidenz im Landkreis Lüneburg schnellt hoch

Der Landkreis Lüneburg weist aktuell den höchsten Corona-Inzidenzwert in ganz Niedersachsen auf. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Freitagmorgen liegt die Inzidenz mittlerweile bei 41,8. Wenn der Wert drei Tage über dem Grenzwert von 35 liegen sollte, würden gemäß der niedersächsischen Corona-Verordnung wieder strengere Regeln in Kraft treten. Dann dürften sich bei privaten Zusammenkünften nur noch zehn Personen aus maximal drei Haushalten treffen. Auch Hotels und Gastronomie könnten in diesem Fall nicht mehr uneingeschränkt Gäste empfangen. Viele der aktuellen Corona-Fälle im Landkreis Lüneburg stehen im Zusammenhang mit einer Abiturfeier in Bardowick.

