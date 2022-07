Stand: 01.07.2022 08:16 Uhr Corona: Interesse an Impfung im Landkreis Lüneburg steigt

Das Interesse an Corona-Schutzimpfungen steigt seit einigen Wochen wieder an, wie der Landkreis Lüneburg festgestellt hat. Deshalb gibt es ab der kommenden Woche wieder einen festen Impfstandort in der Lüneburger Innenstadt. Das Impfzentrum in der Münzstraße 3-4 ist montags, mittwochs und freitags von 9 bis 15 Uhr und dienstags und freitags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Angeboten werden Impfungen für Erwachsene und für Kinder ab fünf Jahren. Die mobilen Impf-Angebote gibt es auch weiterhin. Unterdessen hat die Kreisverwaltung angekündigt, wegen der steigenden Infektionszahlen wieder eine Maskenpflicht für Besucherinnen und Besucher in Ämtern einzuführen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 01.07.2022 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus