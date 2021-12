Stand: 29.12.2021 08:46 Uhr Corona-Impfungen: DRK in Zeven hat freie Termine

An Impftermine gegen das Coronavirus zu kommen, ist in ländlichen Orten vor allem für ältere Menschen oft schwer. Das Rote Kreuz weist deshalb darauf hin, dass es im Impf-Stützpunkt in Zeven (Landkreis Rotenburg) noch freie Termine gibt. Diese können etwa online beim Deutschen Roten Kreuz Zeven gebucht werden. Auch der Landkreis Lüneburg geht langsam dazu über, von spontanen Impfangeboten auf Termine umzustellen. Ab sofort können online über das "Impfportal Niedersachsen" Zeitfenster für den Impfstützpunkt in Embsen gebucht werden, hieß es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 29.12.2021 | 07:30 Uhr