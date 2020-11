Stand: 09.11.2020 09:03 Uhr Corona: Immer mehr Quarantänefälle an Schulen und Kitas

Der Betrieb an immer mehr Schulen und Kitas in Nordostniedersachsen läuft wegen Corona-Fällen nur noch eingeschränkt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. So steht seit heute eine komplette Kita in Radbruch im Landkreis Lüneburg unter Quarantäne. An der Schule Knieberg in Lüneburg müssen zwei Klassen geschlossen zu Hause bleiben. Im Landkreis Uelzen wirken sich Krankheitsfälle an insgesamt drei Schulen auf den Unterricht aus. Teilweise sollen ganze Klassen getestet werden. Die Familien der betroffenen Kinder und Jugendlichen werden vom Landkreis oder dem Gesundheitsamt informiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.11.2020 | 07:30 Uhr