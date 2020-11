Stand: 06.11.2020 15:14 Uhr Corona-Fall in Alten- und Pflegeheim in Ebstorf

In einem Alten- und Pflegeheim in Ebstorf (Landkreis Uelzen) gibt es einen Corona-Fall. Nach Angaben des Landkreises Uelzen wurde eine Person positiv getestet, die nach einem Sturz medizinisch behandelt wurde. Das Gesundheitsamt Uelzen-Lüchow-Dannenberg hat angekündigt, nun das gesamte Pflegepersonal des Heimes sowie sämtliche Bewohner auf das Coronavirus zu testen. In der Unterkunft wohnen derzeit etwa 65 Personen, rund 45 Pflegekräfte sind dort beschäftigt.

