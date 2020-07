Stand: 28.07.2020 13:58 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona-Fall im Flüchtlings-Ankunftszentrum Oerbke

Der Heidekreis meldet einen neuen Corona-Fall. Erkrankt ist demnach eine Person im Flüchtlings-Ankunftszentrum Bad Fallingbostel-Oerbke, wie NDR 1 Niedersachsen am Dienstag berichtet. Sie befinde sich in Quarantäne, heißt es, ebenso die ermittelten engen Kontaktpersonen. Im ganzen Heidekreis sind derzeit insgesamt sechs Menschen am Corona-Virus erkrankt.

