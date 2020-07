Stand: 20.07.2020 19:06 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona-Fälle in Uelzen: 40 Personen in Quarantäne

Nach einem Corona-Ausbruch mit 13 Infizierten in Uelzen haben die Gesundheitsbehörden des Landkreises Uelzen Schüler und Lehrer von zwei Schulen getestet. Die Ergebnisse sollen am Dienstagvormittag vorliegen. Das berichtete NDR 1 Niedersachsen am Montag. Untersucht wurden Landrat Heiko Blume (CDU) zufolge gut 50 Schüler und zehn Lehrer der Apollonia Oberschule und der Grundschule Holdenstedt. Dort gingen die Kinder zur Schule, die zu den Personen gehören, bei denen am Wochenende Covid-19 festgestellt wurde. Am Montag befanden sich laut Landkreis 40 Menschen in Quarantäne.

13 Neuinfizierte in Uelzen nach ruhigen Wochen Niedersachsen 18.00 - 20.07.2020 18:00 Uhr Autor/in: Torsten Ahles In Uelzen gab es mehrere Wochen keine Neuinfektion mit Corona. Am Freitag wurde ein neuer Fall registriert, am Wochenende waren es 13 Fälle. Nun werden Kontakte benachrichtigt.







Überblick dauert einige Tage

Die Infizierten wohnen alle in Uelzen in direkter Nachbarschaft zueinander. Wie sie sich angesteckt haben, ist derzeit noch nicht bekannt. Einen Überblick über die Lage werde es aber wohl erst in zwei bis drei Tagen geben, sagte Landrat Blume dem NDR Niedersachsen. "Wir hoffen, dass das Infektionsgeschehen auf die betroffenen Familien eingegrenzt werden kann", sagte Blume. Am Freitag war im Landkreis ein erster neuer bestätigter Corona-Fall aufgetreten.

Amt versucht, Familien im Urlaub zu erreichen

Wegen der Sommerferien sollen die Schüler der betroffenen Klassen "individuell informiert und eingeladen" werden, hieß es. So versucht das Gesundheitsamt die Kinder und Eltern, die gerade auf Urlaubsreise sind, so schnell wie möglich per Telefon zu erreichen, wie NDR 1 Niedersachsen nach einem Gespräch mit dem Landkreis berichtete. Die Familien sollen zu zumindest informiert werden, dass die Gefahr bestehen könnte, dass sie sich mit Corona angesteckt haben.

Krisenstab und Bürgertelefon eingerichtet

Wegen des Ausbruchs hat der Landkreis einen Krisenstab und ein Corona-Bürgertelefon unter der Telefonnummer (0581) 82 30 40 eingerichtet. Es ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr besetzt. Auch per Mail an buergertelefon@landkreis-uelzen.de ist eine Kontaktaufnahme möglich.

