Stand: 20.05.2021 07:45 Uhr Corona: FFP2-Maskenpflicht in Regionalbahnen aufgehoben

In den Regionalbahnen von Metronom, Erixx und Enno müssen die Passagiere ab sofort keine FFP2-Maske mehr tragen. Wegen der gesunkenen Infektionszahlen genüge nun zum Beispiel eine OP-Maske, teilte der Bahnbetreiber Metronom mit. Ein Mund-Nasen-Schutz sei aber weiterhin Pflicht. Das Unternehmen bedankte sich bei den Fahrgästen dafür, dass sich die große Mehrheit von ihnen in den vergangenen Wochen an die FFP2-Maskenpflicht in den Regionalzügen gehalten habe.

