Stand: 18.08.2020 09:12 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona: Beschäftigte von Logistikzentrum infiziert

Neun Beschäftigte des Logistikzentrums von Ikea in Elsdorf sind nach einem Bericht von NDR 1 Niedersachsen positiv auf Corona getestet worden. Das teilte demnach der Landkreis Rotenburg mit. Alle Infizierten sollen vom Personaldienstleister Randstad in Elsdorf kommen. Die Beschäftigten lebten in gemeinsamen Unterkünften und seien in Fahrgemeinschaften zur Arbeit im Logistikzentrum gefahren. Weitere Einzelheiten seien nach Angaben einer Landkreissprecherin noch nicht bekannt.

Jederzeit zum Nachhören 09:42 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Lüneburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:42 min)

Weitere Informationen Corona-Infektionen in Niedersachsen: 14 neue Fälle Wie geht es Niedersachsen mit der Corona-Pandemie, was ist heute passiert? Hier finden Sie die aktuellen Zahlen und Nachrichten zu den Covid-19-Fällen im Land. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 18.08.2020 | 07:30 Uhr