Corona-Ausbruch in Bergen: Hygienekonzept nicht eingehalten? Stand: 23.10.2020 10:02 Uhr Nach dem Corona-Ausbruch auf dem Truppenübungsplatz Bergen hat die Stadt die Bundeswehr gebeten, bei Manövern die Hygienekonzepte besser einzuhalten.

Nach Angaben der Bundeswehr waren 68 Soldaten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Infizierten gehören einer belgischen Brigade von mehr als 1.000 Soldaten an. Sie hatten sich seit Anfang vergangener Woche zu einem jährlichen Schießtraining auf dem Truppenübungsplatz Bergen aufgehalten. Sie mussten laut Bundeswehr sofort in ihr Heimatland zurückkehren. Ob infizierte Soldaten auch Kontakt zu Zivilisten in Bergen hatten, ist nicht bekannt.

Bundeswehr: "Hygienekonzept Belgiern übermittelt"

Den Belgiern sei das Hygienekonzept zuvor übermittelt worden, hieß es vonseiten der Bundeswehr. Darin sei unter anderem der Kontakt zu einheimischen Bürgern untersagt worden. Belgien wird derzeit vom Auswärtigen Amt als Corona-Risikogebiet eingestuft. "Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei über 50 Fällen pro 100.000 Einwohner auf sieben Tage", schreibt das Amt auf seiner Website.

