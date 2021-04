Stand: 30.04.2021 16:10 Uhr Corona-Ausbruch bei Landmaschinenhersteller Fricke

Beim Landmaschinenhersteller Fricke in Zeven (Landkreis Rotenburg) haben sich mittlerweile 32 Mitarbeitende mit dem Coronavirus infiziert. Bei zehn weiteren Tests liege das Ergebnis noch nicht vor, sagte die Leiterin des Rotenburger Gesundheitsamtes, Carmen Menzel. Wie das Virus in die Belegschaft gelangte, sei noch nicht bekannt. Die meisten der Infizierten arbeiteten im Logistikzentrum des Unternehmens am Standort Heeslingen. Unklar sei auch, wie viele Mitarbeitende, die in anderen Landkreisen wohnen, sich ebenfalls angesteckt haben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Weitere Informationen Corona-Ticker: "Bundes-Notbremse" in Rostock wieder aufgehoben Wegen zwölf falsch positiver Test-Ergebnisse musste ein Inzidenzwert korrigiert werden - unter die Marke von 100. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 30.04.2021 | 15:00 Uhr