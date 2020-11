Stand: 18.11.2020 12:24 Uhr Corona-Ausbruch: Seniorenheim in Rosche unter Quarantäne

In Rosche (Landkreis Uelzen) gibt es einen Corona-Ausbruch in einem Senioren- und Pflegeheim. Das teilt der Landkreis Uelzen mit. Bereits am Wochenende sei ein erster positiver Fall aufgetreten, woraufhin für das Heim ein Besuchsverbot und Quarantänemaßnahmen angeordnet worden seien. Weitere Test lieferten unklare Ergebnisse, sodass am Mittwoch erneut getestet wurde. Vorsorglich stehen inzwischen alle Bewohner und Mitarbeiter des Heims unter Quarantäne. Der Heimbetrieb läuft aber weiter.

