Coca-Cola startet Grundwasser-Pumpversuch in Reppenstedt Stand: 03.02.2021 08:19 Uhr Kritiker sorgen sich um das Grundwasser in der Gegend. Die Bürgerinitiative glaubt nicht an einen ergebnisoffenen Test und will heute erneut gegen das Vorhaben protestieren.

Am Vormittag beginnt das Unternehmen damit, 118 Millionen Liter Grundwasser in der Gemeinde Gellersen zu fördern, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Das entspricht etwa einem Drittel der Menge, die Coca-Cola künftig pro Jahr am neuen Brunnenstandort fördern will. Der Versuch soll knapp zwei Monate dauern. Der Landkreis Lüneburg hat den Test genehmigt und will die Arbeiten vor Ort kontrollieren.

Versuch nötig, um Gutachten zu erstellen

Der Landkreis betonte, ein Pumpversuch sei unerlässlich, um dann ein Gutachten erstellen zu können, ob der Brunnen Natur und Umwelt schädige. Davon hänge ab, ob Coca-Cola die Erlaubnis erhalte, dauerhaft mehr Grundwasser in Reppenstedt zu fördern.

Bürgerinitiativen distanzieren sich von Sabotage

Der neue Brunnen war vor einigen Tagen von Unbekannten sabotiert worden. Sie hatten versucht, den Brunnenkopf mit Beton und Unrat zu verschließen. Bürgerinitiativen distanzierten sich von dem Sabotage-Akt. Das Unternehmen kündigte eine Anzeige an und lässt das Gelände inzwischen von einem Sicherheitsdienst bewachen.

Sorge um Grundwasser

Coca-Cola betreibt mit seinem Tochterunternehmen Apollinaris in Lüneburg bereits zwei Brunnen. Das geförderte Wasser wird als Mineralwasser abgefüllt und unter dem Namen "Vio" verkauft. Bürgerinitiativen hatten vor allem vor dem Hintergrund der Wasserknappheit nach trockenen Sommern gegen einen weiteren Brunnen protestiert.

