Stand: 02.02.2023 07:50 Uhr Coca-Cola: NGG ruft zu Warnstreik und Demo in Lüneburg auf

Beim Getränkehersteller Coca-Cola in Lüneburg gibt es an diesem Donnerstag einen ganztägigen Warnstreik. Dazu aufgerufen hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Zu einer Demonstration am Vormittag erwartet sie bis zu 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. An der Versammlung vor der Lüneburger Fabrik werden sich auch Beschäftigte aus anderen norddeutschen Coca-Cola-Werken beteiligen - zum Beispiel aus Achim und Hildesheim. Die Gewerkschaft fordert in den laufenden Tarifverhandlungen 400 Euro mehr Lohn für alle Mitarbeiter - Coca Cola biete bisher aber nur 100 Euro an, heißt es von der NGG. In Lüneburg beschäftigt der Konzern rund 180 Menschen. Bundesweit sind es 6.500.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 02.02.2023 | 08:30 Uhr