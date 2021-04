Stand: 11.04.2021 19:57 Uhr Claudia von Ascheraden wird Samtgemeindebürgermeisterin

Jesteburg bekommt eine neue Chefin für die Samtgemeindeverwaltung. Die parteilose Kandidatin Claudia von Aschereden gewann die Wahl am Sonntag mit 76,7 Prozent der abgegebenen Stimmen. Ihr Gegenkandidat, der CDU-Politiker Christian Horden kam auf lediglich 23,3 Prozent. So das Zwischenergebnis am Sonntagabend. Die Wahlbeteiligung lag bei 47,7 Prozent. Insgesamt waren 9.283 Jesteburger zur Wahl aufgerufen. Von Aschereden tritt damit die Nachfolge von Hans-Heinrich Höper (parteilos) an, der aus gesundheitlichen Gründen das Amt des Samtgemeindebürgermeisters im vergangenen Jahr abgegeben hatte.

Weitere Informationen Rückblick: Wahlen in Niedersachsen 2020 Im Jahr 2020 hat es 21 Direktwahlen in Niedersachse klkn. Gewählt werden Bürgermeister sowie ein Landrat. Eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 12.04.2021 | 06:30 Uhr