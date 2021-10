Stand: 16.10.2021 11:45 Uhr Clankriminalität: Großkontrolle im Landkreis Rotenburg

Polizei, Zoll und weitere Behörden waren im Landkreis Rotenburg bei einer Großkontrolle im Einsatz. Insgesamt sind nach Angaben der Polizei 150 Einsatzkräfte ausgerückt, um gegen mutmaßliche Clankriminalität vorzugehen. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, wurden dabei rund 30 Objekte überprüft - unter anderem Friseursalons, Spielhallen, Imbisse, Shisha-Bars, Bistros, Eiscafés und Restaurants an mehreren Orten im Kreisgebiet. Dabei wurden demnach am Freitagabend mehrere Verstöße unter anderem gegen gewerbe-, arbeits- und ausländerrechtliche Bestimmungen festgestellt. Neben registrierten Ordnungswidrigkeiten wurden auch Strafverfahren eingeleitet.

