Stand: 28.12.2020 11:06 Uhr Chemiewaffen im Dethlinger Teich: Sanierung in 2021

Der Landrat des Heidekreises, Manfred Ostermann, rechnet weiter mit einem Sanierungsbeginn des Dethlinger Teichs im kommenden Jahr. In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder kleinere Rückschläge gegeben: so war zum Beispiel unklar, in welchem Umfang sich der Spezial-Entsorger GEKA am Groß-Projekt beteiligen darf. Der Zeitplan sei dadurch aber nicht gefährdet, so der Landrat weiter. Der Dethlinger Teich gilt als hoch belastet mit Chemiewaffen aus den beiden Weltkriegen. Bei einer Probe-Bohrung im vergangenen Winter waren mehr als 2.500 Giftgas-Geschosse geborgen worden. Die Sanierung soll nach Behörden-Angaben fünf Jahre dauern und wird mindestens 50 Millionen Euro kosten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 28.12.2020 | 09:30 Uhr