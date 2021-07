Camper schwer verletzt - Ermittler untersuchen Brandort Stand: 30.07.2021 12:32 Uhr Nach einem Feuer auf einem Campingplatz in Hassendorf im Landkreis Rotenburg (Wümme) wollen Brandermittler den Ort des Geschehens untersuchen. Laut Polizei wurde der Einsatzort beschlagnahmt.

Am Donnerstagabend waren auf dem Campingplatz zwei Wohnwagen in Flammen aufgegangen, dabei explodierten mehrere Gaskartuschen. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt. Der 71-Jährige hatte sich nach Polizeiangaben zuvor einen Wohnwagen von einem Campingplatzbetreiber in Hassendorf gemietet. Warum der Wohnwagen Feuer fing, ist noch immer unklar.

Opfer musste in Spezialklinik

Der Mann erlitt schwerste Verletzungen konnte sich aber noch selbst aus dem Wohnwagen retten. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik für Brandopfer geflogen. Auch ein weiterer Wohnwagen und ein Auto brannten vollkommen aus. Den Feuerwehren aus Hassendorf, Bötersen, Waffensen und Sottrum gelang es schließlich das Feuer zu löschen. Bislang ist unklar, warum das Feuer ausbrach. Die Brandermittler der Polizei können ihre Arbeit am Unglücksort erst zu Beginn der kommenden Woche aufnehmen.

