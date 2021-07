Stand: 30.07.2021 09:00 Uhr Camper schwer verletzt - Ermittler untersuchen Brandort

Nach einem Feuer auf einem Campingplatz im Landkreis Rotenburg (Wümme) untersuchen Brandermittler den Ort des Geschehens. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde der Einsatzort beschlagnahmt. Rettungskräfte waren am Donnerstagabend zu dem Campingplatz in Hassendorf in der Samtgemeinde Sottrum ausgerückt: Zwei Wohnwagen und ein Auto hatten aus noch unbekannter Ursache Feuer gefangen. Bei dem Brand wurde ein Camper lebensgefährlich verletzt.

VIDEO: 71-Jähriger schwer verletzt bei Feuer auf Campingplatz (1 Min)

