Stand: 13.10.2023 14:49 Uhr Camp Oerbke: Flüchtlingsunterkunft bleibt doch länger bestehen

Im Camp Oerbke in Bad Fallingbostel (Landkreis Heidekreis) werden länger als geplant geflüchtete Menschen untergebracht. Der ursprüngliche Plan der Landesaufnahmebehörde sah vor, bis Ende Oktober alle Geflüchteten ausziehen zu lassen. Zurzeit würden aber so viele Menschen nach Niedersachsen kommen, dass man die Plätze in Bad Fallingbostel dringend brauche, begründete die Sprecherin der Landesaufnahmebehörde, Hannah Hintze, die Maßnahme. Sie geht allerdings davon aus, dass die Unterkunft in Oerbke nicht über Ende November hinaus belegt sein wird. Schließlich gäbe es Pläne mit niedersächsischen Jugendherbergen, dort Menschen unterzubringen und ab Dezember könne auch die Messe Hannover wieder genutzt werden. Noch bis Ende des Jahres hat die Landesaufnahmebehörde die Kaserne gemietet. Danach soll das Gelände wieder der Bundeswehr übergeben werden. Man wollte die Menschen bereits so früh ausziehen lassen, um genug Zeit für den Rückbau zu haben, hieß es. Dennoch laufen momentan Gespräche mit der Bundeswehr darüber, was passiert, wenn die Aufnahmebehörde den Rückbau bis dahin nicht schaffen sollte.

