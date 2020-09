Stand: 21.09.2020 10:43 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Buxtehuder Hochschule: Hadrych wird neuer Präsident

Ingo Hadrych wird zum 1. Oktober neuer Präsident der privaten Hochschule 21 in Buxtehude. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der 54-jährige Professor lehrt seit 2017 an der Hochschule - unter anderem Bauinformatik, Kostenplanung und Kalkulation. Nach Hochschulangaben sagte die Aufsichtsratsvorsitzende, Buxtehudes Bürgermeisterin Katja Oldenburg-Schmidt (parteilos), Hadrych sei ein Präsident, der die Region bestens kenne - er verbinde Wissenschaft und Lehre mit der Praxis. Hadrych lebt mit seiner Familie in Seevetal.

