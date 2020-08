Stand: 11.08.2020 14:42 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Buxtehude erhält Deutschen Nachhaltigkeitspreis

Die Stadt Buxtehude (Landkreis Stade) hat den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021 in der Kategorie mittlere Städte gewonnen. In ihrer Begründung lobte die Jury das umfassende Nachhaltigkeitsverständnis der Hansestadt. Es sei beeindruckend, wie Buxtehude versuche, sich zukunftsfähig zu entwickeln.

Videos 04:18 Kulturjournal Nachhaltigkeitspreis 2020 für Osnabrück Kulturjournal Fahrrad-Garagen, Elektrobusse, Flachdächer mit Grünflächen und subventionierte Lastenfahrräder. Die Stadt Osnabrück tut viel, um nachhaltig zu sein. Dafür wird sie nun ausgezeichnet. Video (04:18 min)

Viele Argumente überzeugen die Jury

Hervorgehoben wurde, dass Buxtehude eine umfassende Strategie für Klima- und Ressourcenschutz erarbeitet habe. So baue die Stadt Wind- und Solarenergie sowie Fernwärme aus und kläre auch bereits Kinder über Energie- und Ressourcensparen auf. "Buxtehude war nicht nur Pionier für Tempo-30-Zonen, es ist auch Teil der Wasserstoff-Modellregion und treibt den Ausbau der Fahrrad- sowie E-Mobilitäts-Infrastruktur weiter voran", hieß es in der Begründung der Jury. Außerdem gebe es jährlich eine nicht-kommerzielle Ökomesse, um die Bürger über einen bewussten Lebensstil in der Region zu informieren. Am Konzept "Buxtehude 2030" würden auch die Bürger umfassend beteiligt. So arbeite der Buxtehuder Präventionsrat daran mit, benachteiligte Menschen besser in die Gemeinschaft zu integrieren.

Kiel siegt bei den Großstädten

Die Auszeichnung wird seit 2012 von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis vergeben. In der Kategorie Großstädte setzte sich die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt Kiel durch, bei den Kleinstädten und Gemeinden gewann Eltville am Rhein in Hessen. Die Sieger erhalten jeweils 30.000 Euro Fördergeld, die sie für Projekte zur Stadtentwicklung ausgeben können. Die Preisverleihung soll in der zweiten Oktoberhälfte stattfinden.

Weitere Informationen Kiel ist Deutschlands nachhaltigste Großstadt Kiel hat sich in der Kategorie Großstadt durchgesetzt und gewinnt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Die Stadt habe in punkto Klimaschutz viel geleistet, so die Jury in ihrer Begründung. mehr Lüneburg: Projekt findet neue Fahrradrouten Eins der Top-3-Forschungsprojekte beim Sonderpreis des Deutschen Nachhaltigkeitspreises kommt aus Lüneburg: Studenten sammeln Daten über den Zustand von Wegen für neue Fahrradrouten. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 11.08.2020 | 17:00 Uhr