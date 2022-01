Stand: 13.01.2022 09:12 Uhr Buxtehude: Unbekannte sprengen Miettoilette mit Böllern

Auf dem Gelände der Berufsbildenden Schulen in Stade Buxtehude haben Unbekannte am Mittwochabend eine Miettoilette mit Böllern gesprengt. Nach Angaben der Polizei flogen Einzelteile teilweise bis zu 15 Meter weit. Zeugen gaben an, dass sie gesehen habe, wie drei Jugendliche weggelaufen sind. Das geschätzte Alter zwischen 13 und 17 Jahren. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1.000 Euro. Hinweise werden unter der Telefonnummer (04161) 64 71 15 entgegen genommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 13.01.2022 | 09:30 Uhr