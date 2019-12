Stand: 21.12.2019 17:36 Uhr - Hallo Niedersachsen

Buxtehude: Proteste gegen Hamburger Richter

Linksautonome haben am Sonnabend in Buxtehude (Landkreis Stade) gegen einen Hamburger Amtsrichter protestiert. An der Kundgebung nahmen nach Angaben der Polizei allerdings nur etwa 30 Menschen teil. Im Vorfeld war befürchtet worden, gewaltbereite Autonome könnten in größerer Zahl anreisen. Die Polizei war daher mit einem entsprechenden Aufgebot vor Ort und begleitete den Aufzug.

Protest vor Wohnhaus untersagt

Ursprünglich sollte die Demonstration vor dem Buxtehuder Wohnhaus des Amtsrichters stattfinden - dies war im Vorfeld von der Stadt Buxtehude untersagt worden. Der Richter hatte zwei Männer zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, weil sie während der G-20-Krawalle Flaschen auf Polizisten geworfen hatten. Der Hamburgische Richterverein hatte die Demonstration als Versuch bezeichnet, den Juristen einzuschüchtern.

Grenzüberschreitung: Demo vor Haus eines Richters NDR Info - 21.12.2019 07:48 Uhr Heike Hummelmeier, Vorsitzende des Hamburgischen Richtervereins, hat die geplante Demo vor dem Privathaus eines Richters als einen Versuch der Einschüchterung bezeichnet.







2,86 bei 7 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Buxtehude untersagt Demo vor Richter-Wohnhaus Ein in Buxtehude lebender Richter ist wegen seiner Urteile nach den G20-Krawallen ins Visier der linksautonomen Szene geraten. Eine Demo vor seinem Privathaus hat die Stadt untersagt. mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 21.12.2019 | 19:30 Uhr