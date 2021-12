Stand: 21.12.2021 10:25 Uhr Buxtehude: Pferd von Güterzug erfasst

In Buxtehude (Landkreis Stade) ist am Dienstagmorgen gegen 4 Uhr ein Pferd vor einen Zug gelaufen. Laut Polizei konnte das Tier nicht gerettet werden. Mehrere Tiere waren den Angaben zufolge in Buxtehude-Neukloster von ihrer Weide ausgebrochen, ein Pferd überquerte kurz darauf einen Bahnübergang und wurde von einem herannahenden Güterzug erfasst. Der Bahnverkehr musste kurzzeitig eingestellt werden, seit 6 Uhr ist die Strecke zwischen Hamburg und Stade aber wieder frei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 21.12.2021 | 06:30 Uhr