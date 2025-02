Stand: 25.02.2025 07:16 Uhr Buxtehude: Mann zieht Notbremse und stirbt nach Sprung aus S-Bahn

In Buxtehude ist am Montagabend ein Mann von einer S-Bahn überfahren worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der 37-Jährige in einer voll besetzten S-Bahn. Dort habe er aus unbekannten Gründen die Notbremse gezogen und die Tür entriegelt. Anschließend wurde er von einer entgegenkommenden S-Bahn tödlich verletzt. Knapp 150 Fahrgäste mussten evakuiert werden. Die S-Bahn-Strecke war mehrere Stunden gesperrt. Warum der Mann aus der S-Bahn sprang, ist noch unklar. Die Polizei befragt Zeugen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 25.02.2025 | 06:30 Uhr