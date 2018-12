Stand: 21.12.2018 08:58 Uhr

Buxtehude: Feuer vernichtet Reetdachhaus

Im Buxtehuder Ortsteil Daensen ist in der Nacht zu Freitag eine ehemalige Gaststätte bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben rund 200.000 Euro. Anwohner hatten am späten Abend bemerkt, dass Rauch aus dem Dachstuhl quoll. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Reetdach bereits in Flammen. Die Helfer konnten verhindern, dass das Feuer auf Nachbarhäuser übergriff. Verletzt wurde niemand. Die Ursache des Brandes ist unklar.

Reetdachhaus in Buxtehude brennt nieder 21.12.2018 08:45 Uhr In Buxtehude (Landkreis Stade) ist ein Feuer in einer ehemaligen Gaststätte ausgebrochen. Aufmerksame Nachbarn bemerkten den Rauch und alarmierten die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand.







