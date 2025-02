Stand: 11.02.2025 10:23 Uhr Buxtehude: Diebe stehlen 30 Pedelecs aus Fahrradladen

In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte aus einem Fahrradladen in Buxtehude (Landkreis Stade) 30 Pedelecs gestohlen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 100.000 Euro. Um in das Geschäft zu gelangen, hatten die Unbekannten laut Polizei die Eingangstür aufgehebelt. Die Beamten gehen davon aus, dass zum Abtransport der Räder ein entsprechend geeignetes Fahrzeug nahe dem Tatort geparkt wurde. Als Verladeort könnten demnach die Parkplätze am Friedhof in Frage kommen. Die Polizei fahndet nun nach den Tätern und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (04161) 64 71 15 entgegen.

Weitere Informationen Diebstahl von E-Bikes: Polizei startet Kampagne "Protect your bike" Zwischen 2019 und 2023 hat sich die Zahl der Diebstähle in Niedersachsen verdoppelt. Polizei und LKA geben Tipps zum Schutz. (04.04.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 11.02.2025 | 08:30 Uhr