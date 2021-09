Busunfall bei Langeloh: Hätte er verhindert werden können? Stand: 15.09.2021 17:32 Uhr Am Dienstag sind bei einem Unfall im Heidekreis eine Frau ums Leben gekommen und fünf Menschen schwer verletzt worden. Möglicherweise hätte der Unfall verhindert werden können.

Denn die Kreuzung gilt nach Informationen des NDR in Niedersachsen schon länger als gefährlich. Am Mittwoch wurde bekannt, dass die Stadt Schneverdingen beim zuständigen Heidekreis schon mehrmals darum gebeten haben soll, die Geschwindigkeit an der Kreuzung zu reduzieren - bisher ohne Folgen. Die Kreuzung, auf der sich der Unfall ereignete, befindet sich nahe des Ortsteils Langeloh.

Auch der 79-jährige Fahrer ist schwer verletzt

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr das mit fünf Menschen besetzte Auto, darunter zwei Kinder, auf die Kreuzung und missachtete dabei die Vorfahrt eines Linienbusses. Der von rechts kommende leere Bus rammte das Auto, dabei wurde der 79-jährige Fahrer des Autos schwer verletzt. Von den fünf Menschen im Auto wurden insgesamt vier schwer verletzt, eine Frau starb noch an der Unfallstelle.

