Stand: 15.12.2022 12:25 Uhr Busse stoßen zusammen - 24 Verletzte in Winsen

Beim Zusammenstoß von zwei Bussen sind am Donnerstagmorgen in Winsen/Luhe (Landkreis Harburg) 24 Menschen verletzt worden. Acht von ihnen kamen vorsorglich ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. 16 Personen erlitten leichte Verletzungen. Der Fahrer eines mit 51 Personen besetzten Busses hatte den Angaben zufolge einem anderen, unbesetzten Bus die Vorfahrt genommen. Auf der Kreuzung in einem Gewerbegebiet kollidierten beide Fahrzeuge. Der voll besetzte Bus kam nach links von der Straße ab, überfuhr einen Stromverteilerkasten und blieb auf einem Firmengelände stehen. Bei den Fahrgästen handelt es sich um Mitarbeitende einer Firma, die der Bus um sechs Uhr morgens nach ihrer Nachtschicht vom Unternehmen zum Bahnhof bringen sollte. Etliche Rettungswagen, Notärzte sowie die Feuerwehr waren vor Ort. Die Zufahrt zum Gewerbegebiet wurde für die Dauer der Rettungsarbeiten voll gesperrt.

