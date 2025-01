Stand: 23.01.2025 07:12 Uhr Busse statt Züge beim Metronom im Februar erwartet

Pendler und Bahnreisende müssen sich in der ersten Februarhälfte auf der Strecke zwischen Lüneburg und Hamburg erneut auf einen eingeschränkten Zugverkehr einstellen. Das hat die Metronom Eisenbahngesellschaft angekündigt. Grund dafür sind demnach Bauarbeiten an Weichen. Betroffen ist vor allem die Linie RB 31, die an allen Unterwegsbahnhöfen hält. Dort müssen laut Metronom zwischen dem 7. und 13. Februar die Züge teilweise durch Busse ersetzt werden. Außerdem fahren die Züge des RE 3 in Richtung Hamburg-Hauptbahnhof zeitweise nur bis Hamburg-Harburg. Das Verkehrsunternehmen empfiehlt allen Reisenden, sich vorab online oder telefonisch zu informieren und mehr Fahrtzeit einzuplanen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 23.01.2025 | 07:30 Uhr