Busfahrer geschlagen: Fahndung in Lüneburg bringt Hinweise

Die Polizei in Lüneburg hat am Mittwochmorgen ihre öffentliche Fahndung nach einem mutmaßlichen Schläger zurückgezogen. Wie eine Polizeisprecherin dem NDR in Niedersachsen sagte, sind zu dem veröffentlichten Foto des Mannes seit Dienstag zahlreiche Hinweise eingegangen. Darunter seien sehr konkrete und auch übereinstimmende, die auf einen Mann aus Lüneburg hindeuteten. Diese Hinweise werden nun überprüft. Der bis dahin Unbekannte soll in Lüneburg einen Busfahrer angegriffen haben. Dem 29-jährigen Opfer war es noch gelungen, mit seinem Handy ein Foto von dem Mann zu machen. Das Handy war dann vom Täter beschädigt worden. Der Angriff hatte sich bereits Ende Juli ereignet. Die Polizei hatte sich erst jetzt an die Öffentlichkeit gewandt, weil es lange gedauert hatte, die Aufnahme wiederherzustellen.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 07.12.2022