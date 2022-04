Bundesweite Razzia: Polizei geht gegen Neonazi-Netzwerk vor Stand: 06.04.2022 12:42 Uhr Polizisten haben heute in elf Bundesländern Razzien gegen ein mutmaßliches Neonazi-Netzwerk gestartet - unter anderem in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.

Einer der Verdächtigen soll in Munster gedient haben. Chris Marvin C. habe bei der Panzertruppe in Munster gedient und sei vom Militärischen Abschirmdienst (MAD) beobachtet worden, berichtet das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" am Mittwochmorgen. Der MAD habe den Angaben zufolge nicht verhindert, dass C. ständigen Zugriff auf Waffen und Munition hatte.

50 Verdächtige im Fokus - Haus in Hildesheim durchsucht

Hunderte Beamte haben die Wohnungen von 50 Verdächtigen in elf Bundesländern durchsucht, die Teil eines gewaltbereiten Neonazi-Netzwerks in Deutschland sein sollen. Schwerpunkt der Untersuchungen läge in Eisenach (Thüringen), aber auch Objekte in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Brandenburg, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Baden-Württemberg werden derzeit durchsucht, teilte die Bundesanwaltschaft am Mittwochvormittag mit. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft wurde auch Objekte in Hildesheim und im Heidekreis durchsucht.

Razzien im Norden

Für die Festnahmen und Razzien sind am Mittwoch über 800 Polizeibeamte des Bundeskriminalamts, die GSG 9 der Bundespolizei sowie Beamte der Landeskriminalämter im Einsatz. In Mecklenburg-Vorpommern wurden laut Informationen der Bundesanwaltschaft Wohnungen in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Greifswald und Rostock von drei Verdächtigen untersucht, die Verbindungen zu der verbotenen Gruppierung "Combat 18" haben sollen. Diese gilt als der bewaffnete Arm der Neonazi-Bewegung "Blood and Honour". Laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur sind Ermittler aus Güstrow, Demmin und Pasewalk im Einsatz. In Schleswig-Holstein wurden zwei Häuser in Landkreis Plön durchsucht, teilte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft mit.

Festgenommene sollen rechtsextreme Kampfsportgruppe angeführt haben

Bei den Razzien gab es insgesamt vier Festnahmen. Drei Personen wurden laut Bundesanwaltschaft in Eisenach festgenommen, eine Person in Rotenburg an der Fulda (Hessen). Die Männer werden unter anderem verdächtigt, führende Mitglieder der rechtsextremen Kampfsportgruppe "Knockout 51" sowie Mitglieder weiterer rechtsextremer Vereinigungen zu sein. Bei "Knockout 51" handle es sich um eine Gruppe, die "unter dem Deckmantel des gemeinsamen körperlichen Trainings junge, nationalistisch gesinnte Männer anlockt, diese bewusst mit rechtsextremem Gedankengut indoktriniert und für Straßenkämpfe ausbildet", teilte die Bundesanwaltschaft mit.

Training in den Räumen der Landes-NPD

Das Training soll demnach in den Räumen der Landesgeschäftsstelle der NPD in Eisenach stattgefunden haben. "Knockout 51" sei vor allem in Thüringen aktiv und außerdem überregional mit anderen Rechtsextremen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg vernetzt. In Eisenach soll die Gruppe versucht haben, einen "Nazi-Kiez" zu etablieren und dort Ordnungsmacht zu werden. Die vier festgenommenen Männer sollen am Mittwoch und Donnerstag dem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof vorgeführt werden, der über den Vollzug der Untersuchungshaft entscheidet.

Netzwerk um "Combat 18" und "Atomwaffen Division Deutschland"

Die Festgenommenen und weitere Beschuldigte sollen die inzwischen in Deutschland verbotene rechtsextreme Gruppe "Combat 18" weitergeführt haben. Andere Verdächtige sollen Mitglieder der "Atomwaffen Division Deutschland", einer rechtsextremistischen, terroristischen Vereinigung mit Ursprung in den USA, gewesen sein. Zudem wirft die Bundesanwaltschaft weiteren Verdächtigen vor, Teil des "Sonderkommandos 1418" gewesen zu sein. Ziel dieser Chatgruppe sei es gewesen, "Anhänger für terroristische Anschläge zum 'Rassenkrieg' und zur Zerstörung bestehender demokratischer Systeme unter Ersetzung durch ein neofaschistisches System zu gewinnen", erklärte die Behörde in Karlsruhe.

Ermittlungen seit 2019 - auch GSG 9 im Einsatz

Gegen Mitglieder von "Sonderkommando 1418" und "Atomwaffen Division Deutschland" sei aufgrund von Erkenntnissen des Verfassungsschutzes seit September 2019 ermittelt worden. Einer der Beschuldigten war der heute festgenommene Leon R. aus Eisenach. Seine Kontakte zu einem anderen Beschuldigten führten zur Einleitung von Ermittlungen. In deren Verlauf hätten sich "Anhaltspunkte für personelle Verbindungen von Beschuldigten in die rechtsextreme Kampfsport- und Musikszene ergeben", so die Bundesanwaltschaft.

